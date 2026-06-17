Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения 3-го армейского корпуса "Азов"* на фоне значительных потерь.
- Прибывающие подразделения сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, из-за чего украинские волонтеры пытаются обеспечить их продовольствием.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне значительных потерь продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения 3-го армейского корпуса "Азов"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ продолжает переброску в Сумскую область отдельных подразделений 3 АК "Азов"*", - рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил о проблемах с материально-техническим обеспечением прибывающих подразделений.
"Украинские волонтеры пытаются обеспечить их продовольствием из-за нежелания украинского командования на данном участке фронта снабжать самое медийное украинское формирование", - заявил собеседник.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18