Краткий пересказ от РИА ИИ Командование ВСУ продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения 3-го армейского корпуса "Азов"* на фоне значительных потерь.

Прибывающие подразделения сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, из-за чего украинские волонтеры пытаются обеспечить их продовольствием.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне значительных потерь продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения 3-го армейского корпуса "Азов"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ продолжает переброску в Сумскую область отдельных подразделений 3 АК "Азов"*", - рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил о проблемах с материально-техническим обеспечением прибывающих подразделений.

"Украинские волонтеры пытаются обеспечить их продовольствием из-за нежелания украинского командования на данном участке фронта снабжать самое медийное украинское формирование", - заявил собеседник.