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ВСУ начали доукомплектовывать боевые группы вспомогательными частями - РИА Новости, 17.06.2026
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06:41 17.06.2026
ВСУ начали доукомплектовывать боевые группы вспомогательными частями

ВСУ восполняют потери под Харьковом за счет добившихся службы в тылу за взятки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ начало доукомплектовывать боевые подразделения военнослужащими вспомогательных частей из-за значительных потерь в Харьковской области.
  • Многие военнослужащие вспомогательных частей, которых теперь отправляют в боевые подразделения, ранее давали взятки за прохождение службы в тылу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне значительных потерь в Харьковской области начало доукомплектовывать боевые подразделения военнослужащими вспомогательных частей, многие из которых ранее платили взятки для службы в тылу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным российских силовых структур, из-за значительных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ украинское командование пытается сдержать продвижение российских войск на этом участке фронта, доукомплектовывая боевые группы военнослужащими вспомогательных подразделений.
"Характерно, что многие из "новоиспеченных штурмовиков" при распределении давали взятки за прохождение службы в тылу", - сообщил собеседник агентства.
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