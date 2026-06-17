ВСУ начали доукомплектовывать боевые группы вспомогательными частями

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне значительных потерь в Харьковской области начало доукомплектовывать боевые подразделения военнослужащими вспомогательных частей, многие из которых ранее платили взятки для службы в тылу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.