Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ начало доукомплектовывать боевые подразделения военнослужащими вспомогательных частей из-за значительных потерь в Харьковской области.
- Многие военнослужащие вспомогательных частей, которых теперь отправляют в боевые подразделения, ранее давали взятки за прохождение службы в тылу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне значительных потерь в Харьковской области начало доукомплектовывать боевые подразделения военнослужащими вспомогательных частей, многие из которых ранее платили взятки для службы в тылу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным российских силовых структур, из-за значительных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ украинское командование пытается сдержать продвижение российских войск на этом участке фронта, доукомплектовывая боевые группы военнослужащими вспомогательных подразделений.
"Характерно, что многие из "новоиспеченных штурмовиков" при распределении давали взятки за прохождение службы в тылу", - сообщил собеседник агентства.
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