Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ формирует боевые группы из военнослужащих подразделений ПВО для удержания позиций в Черниговской области.
- Это привело к новому потоку дезертиров.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинское командование столкнулось с нехваткой сил для обороны Черниговской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, распоряжение связано с дефицитом личного состава на отдельных участках, но оно только усугубило ситуацию.
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"Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа", — добавил источник.
Владимир Путин на недавней встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ констатировал, что на Украине возбудили 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
Как сообщали РИА Новости в российских силовых структурах, всего около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды армии противника.
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22 июня 2022, 17:18