Украина столкнулась с нехваткой солдат для обороны Черниговской области

"В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, распоряжение связано с дефицитом личного состава на отдельных участках, но оно только усугубило ситуацию.