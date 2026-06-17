ВСУ отправляют раненых обратно на позиции вместо эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ Раненых военнослужащих ВСУ вместо эвакуации отправляют обратно на позиции, рассказал пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

Королешин получил ранение, лечил его самостоятельно в подвале, после выздоровления его вновь отправили на позиции, где он получил второе ранение и решил сдаться в плен.

ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Раненых военнослужащих ВСУ вместо эвакуации отправляют обратно на позиции, рассказал РИА Новости пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

По его словам, после учебного центра его отправили на позиции в ДНР , а по дороге он получил ранение.

"Меня ранило, я вернулся назад, сказали: "Нельзя, иди воюй". Я говорю: "Я кровью истекаю, мне надо лечиться", – сказал пленный.

Он добавил, что лечил ранение самостоятельно в подвале. После выздоровления его вновь отправили на позиции.

"Второй раз, когда я шел, я в здание шел, и снова меня ранило. Я кинул автомат, бронежилет, сказал, что иду сдаваться", – рассказал Королешин.

Пленный отметил, что его напарник также решил сдаться в плен, но пошел в другую сторону.