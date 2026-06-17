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ВСУ отправляют раненых обратно на позиции вместо эвакуации - РИА Новости, 17.06.2026
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04:22 17.06.2026
ВСУ отправляют раненых обратно на позиции вместо эвакуации

РИА Новости: раненных бойцов ВСУ вместо эвакуации отправляют на позиции

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Раненых военнослужащих ВСУ вместо эвакуации отправляют обратно на позиции, рассказал пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.
  • Королешин получил ранение, лечил его самостоятельно в подвале, после выздоровления его вновь отправили на позиции, где он получил второе ранение и решил сдаться в плен.
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Раненых военнослужащих ВСУ вместо эвакуации отправляют обратно на позиции, рассказал РИА Новости пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.
По его словам, после учебного центра его отправили на позиции в ДНР, а по дороге он получил ранение.
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"Меня ранило, я вернулся назад, сказали: "Нельзя, иди воюй". Я говорю: "Я кровью истекаю, мне надо лечиться", – сказал пленный.
Он добавил, что лечил ранение самостоятельно в подвале. После выздоровления его вновь отправили на позиции.
"Второй раз, когда я шел, я в здание шел, и снова меня ранило. Я кинул автомат, бронежилет, сказал, что иду сдаваться", – рассказал Королешин.
Пленный отметил, что его напарник также решил сдаться в плен, но пошел в другую сторону.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение. В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщил РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать.
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