Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ уничтожили село Покровка в Херсонской области.

Заповедный лес вокруг него почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.

В населенном пункте остались люди, в том числе раненые, которые не могут выехать из-за атак противника на дорогах.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ сожгли село Покровка и заповедный лес в Херсонской области, сообщил местный житель, его слова передал РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

« "Они его (населенный пункт. — Прим. ред.) уничтожили, даже никакого сомнения нет", — отметил мужчина, проживающий там.

Он уточнил, что сначала украинские дроны нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после чего переключились на дома. Заповедный лес вокруг села почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.

« "Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные", — рассказал местный житель.

Беспилотники также уничтожили и его дом. Мужчина получил тяжелое ранение и сейчас находится в пансионате. Он добавил, что в Покровке еще остались люди, в том числе раненые, которые не могут выехать из-за атак противника на дорогах.

"В селе они терроризируют население. То, которое там осталось. Там осталось человек десять, наверное, на все село", — продолжил пострадавший.

Остальные, подчеркнул он, разъехались, а часть живет в пансионате для временно перемещенных лиц.