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ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2026
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04:02 17.06.2026 (обновлено: 08:58 17.06.2026)
ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

Дроны ВСУ почти полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ уничтожили село Покровка в Херсонской области.
  • Заповедный лес вокруг него почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.
  • В населенном пункте остались люди, в том числе раненые, которые не могут выехать из-за атак противника на дорогах.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ сожгли село Покровка и заповедный лес в Херсонской области, сообщил местный житель, его слова передал РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Они его (населенный пункт. — Прим. ред.) уничтожили, даже никакого сомнения нет", — отметил мужчина, проживающий там.

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Он уточнил, что сначала украинские дроны нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после чего переключились на дома. Заповедный лес вокруг села почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.
«

"Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные", — рассказал местный житель.

Беспилотники также уничтожили и его дом. Мужчина получил тяжелое ранение и сейчас находится в пансионате. Он добавил, что в Покровке еще остались люди, в том числе раненые, которые не могут выехать из-за атак противника на дорогах.
"В селе они терроризируют население. То, которое там осталось. Там осталось человек десять, наверное, на все село", — продолжил пострадавший.
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Остальные, подчеркнул он, разъехались, а часть живет в пансионате для временно перемещенных лиц.
Жители Покровки и других нескольких населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область, приняли решение о вхождении в Россию в составе Херсонской области на референдуме в сентябре 2022 года.
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