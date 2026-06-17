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Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 17.06.2026
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01:56 17.06.2026 (обновлено: 01:57 17.06.2026)
Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ в Константиновке

РИА Новости: Сырский спишет провал в Константиновке на комбрига 156-й бригады

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке.
  • Юрия Гупалюка сняли с должности, а на его место назначили Артема Банника.
  • По мнению собеседника агентства, нового командира поставили, чтобы при потере Константиновки списать на него провалы и огромные потери.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его "козлом отпущения" после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке... На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига", - рассказал собеседник агентства.
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Он полагает, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, по мнению собеседника агентства, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.
Ранее командир четвертой мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис сообщал, что 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, оказалась слабее других. По его словам, этот вывод был сделан, когда при продвижении группировки к Константиновке командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев предложил оценить войска противника.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город был логистическим центром, через который осуществлялось основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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