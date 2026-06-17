Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его "козлом отпущения" после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он полагает, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, по мнению собеседника агентства, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.