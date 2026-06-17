Московские врачи спасли подростка после падения с высоты на разбитое стекло

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские врачи из клиники Рошаля спасли 14-летнего мальчика после падения с высоты на разбитое стекло.

У подростка была глубокая рана голени с сильным кровотечением и множеством осколков стекла, что потребовало срочной операции.

Она длилась более двух с половиной часов и прошла успешно.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врачи из клиники Рошаля спасли 14-летнего подростка после случайного падения с высоты на разбитое стекло, сообщил департамент здравоохранения Москвы.

"Скорая доставила 14-летнего мальчика в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после падения с высоты", — говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

У подростка была глубокая рана голени с сильным кровотечением и множеством осколков стекла. Это требовало срочной операции.

"Сначала хирурги тщательно очистили рану от стекла и загрязнений, остановили кровотечение и обработали поврежденные ткани. Однако отсутствие движений в стопе указывало на повреждение нерва", — добавили в департаменте.