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Московские врачи спасли подростка после падения с высоты на разбитое стекло - РИА Новости, 17.06.2026
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10:56 17.06.2026 (обновлено: 16:56 17.06.2026)
Московские врачи спасли подростка после падения с высоты на разбитое стекло

Московские врачи спасли 14-летнего подростка после падения на разбитое стекло

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские врачи из клиники Рошаля спасли 14-летнего мальчика после падения с высоты на разбитое стекло.
  • У подростка была глубокая рана голени с сильным кровотечением и множеством осколков стекла, что потребовало срочной операции.
  • Она длилась более двух с половиной часов и прошла успешно.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врачи из клиники Рошаля спасли 14-летнего подростка после случайного падения с высоты на разбитое стекло, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
"Скорая доставила 14-летнего мальчика в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после падения с высоты", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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У подростка была глубокая рана голени с сильным кровотечением и множеством осколков стекла. Это требовало срочной операции.
"Сначала хирурги тщательно очистили рану от стекла и загрязнений, остановили кровотечение и обработали поврежденные ткани. Однако отсутствие движений в стопе указывало на повреждение нерва", — добавили в департаменте.
Операция длилась более двух с половиной часов и прошла успешно. Мальчику предстоит несколько курсов реабилитации, которые помогут восстановить двигательную активность ноги.
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