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Врач перечислила последствия дефицита йода - РИА Новости, 17.06.2026
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03:41 17.06.2026
Врач перечислила последствия дефицита йода

Смирнова: дефицит йода может привести к аритмии и отекам

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит йода может привести к аритмии, отекам, замедлению метаболизма, а у беременных — к патологиям развития плода.
  • Наибольшие риски дефицит йода несет беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто редко ест рыбу и морепродукты, живет далеко от моря или сидит на жестких диетах без йодированной соли.
  • Принимать решение о необходимости препаратов йода должен врач после сдачи пациентом необходимых анализов, поскольку избыток йода так же опасен, как и дефицит.
МУРМАНСК, 17 июн - РИА Новости. Дефицит йода может привести к аритмии, отекам, замедлению метаболизма, а у беременных - к патологиям развития плода, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Многие считают, что йод нужен только для щитовидки, но йод необходим для всего организма. При его дефиците страдает мозг - снижается память, внимание, IQ. Особенно опасна нехватка йода для беременных - у них повышается риск врожденных нарушений у плода", - рассказала врач.
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Кроме того, по ее словам, недостаток йода плохо сказывается на работе сердца - появляется аритмия, отеки, одышка. Без йода замедляется метаболизм, и похудеть становится почти невозможно. Кожа, волосы, ногти - становятся сухими и ломкими.
Наибольшие риски дефицит йода несет беременным и кормящим женщинам - у них потребность в йоде в 1,5–2 раза выше. Также в группе риска те, кто редко ест рыбу и морепродукты, кто живет далеко от моря (в эндемичных по йоду регионах) или сидит на жестких диетах без йодированной соли.
"Проверьте себя: зябкость, постоянная усталость, набор веса при обычном питании, выпадение волос, запоры. Это повод сдать ТТГ – гормон щитовидной железы. Однако принимать йод бесконтрольно – в виде капель, БАДов или йодной сеточки - категорически нельзя", - предупреждает врач.
Эксперт добавила, что принимать решение о необходимости препаратов йода должен врач после сдачи пациентом необходимых анализов, поскольку избыток йода так же опасен, как и дефицит. Он может спровоцировать аутоиммунные заболевания щитовидной железы - аутоиммунный тиреоидит или болезнь Грейвса.
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