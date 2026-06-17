Воробьев поздравил переселенцев из аварийного жилья в Подольске

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новоселов, которые переезжают из аварийного жилья в новую многоэтажку в поселке Южный городского округа Подольск, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Андрей Воробьев поздравил новоселов, которые переезжают из аварийного жилья в новую многоэтажку в поселке Южный городского округа Подольск. Ключи от квартир в двухсекционном доме (17 и 14 этажей) на проспекте 50 лет Октября получат почти 400 человек (199 квартир)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, старт строительству МКД, которое велось по региональной госпрограмме, в августе 2024 года дал губернатор Московской области вместе с жителями. Люди жили в старых двухэтажках 1950-х годов постройки. На первом этапе из 30 таких домов в поселке Южный расселяют 14, а уже в следующем году планируют завершить строительство второй многоэтажки. Туда смогут переехать жители оставшихся 16, а также 19 семей из других аварийных домов. Всего новое жилье получат более 900 человек.