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СМИ: владельца украинского Telegram-канала задержал военкомат из-за постов - РИА Новости, 17.06.2026
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11:35 17.06.2026 (обновлено: 12:06 17.06.2026)
СМИ: владельца украинского Telegram-канала задержал военкомат из-за постов

"Страна.ua": владельца Telegram-канала "Труха" задержали сотрудники ТЦК

© Фото : @maxim.lavrinenkoМаксим Лавриненко
Максим Лавриненко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : @maxim.lavrinenko
Максим Лавриненко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владелец украинского Telegram-канала «Труха» заявил о своем задержании сотрудниками военкомата.
  • Задержание связано с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова.
  • По словам владельца канала Максима Лавриненко, он работал над расследованием коррупции в военной сфере.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Владелец украинского Telegram-канала заявил о задержании сотрудниками военкомата, он связывает это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Владелец украинского Telegram-канала "Труха" заявил о своем задержании сотрудниками ТЦК (военкомата – ред.) и связывает это с материалами против главы минобороны (Украины Михаила) Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, владелец канала Максим Лавриненко утверждает, что последний месяц работал над расследованием коррупции в военной сфере, которое якобы может привести "к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе". "Лавриненко утверждает, что во время подготовки публикаций столкнулся с давлением, а его самого выследили и задержали пятеро представителей ТЦК. Он также заявил, что, по имеющейся у него информации, это произошло по личному указанию министра обороны", - отмечается в том же сообщении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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