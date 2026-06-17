СМИ: владельца украинского Telegram-канала задержал военкомат из-за постов

По информации издания, владелец канала Максим Лавриненко утверждает, что последний месяц работал над расследованием коррупции в военной сфере, которое якобы может привести "к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе". "Лавриненко утверждает, что во время подготовки публикаций столкнулся с давлением, а его самого выследили и задержали пятеро представителей ТЦК. Он также заявил, что, по имеющейся у него информации, это произошло по личному указанию министра обороны", - отмечается в том же сообщении.