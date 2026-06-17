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Стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское - РИА Новости, 17.06.2026
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07:08 17.06.2026 (обновлено: 07:25 17.06.2026)
Стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское

Энолог Волошин: вино из РФ ценой до 2,5 тыс. рублей качественнее европейского

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВино в бокалах
Вино в бокалах - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вино в бокалах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энолог-шампанист Илья Волошин считает, что российское вино в диапазоне до 2,5 тысяч рублей качественнее европейского стоимостью до 5 тысяч рублей.
  • По мнению эксперта, европейские напитки дешевле 5 тысяч рублей не отличаются хорошим качеством.
  • В том же ценовом диапазоне российское вино предлагает лучшее соотношение цены и качества, считает он.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российское вино в ценовом диапазоне до 2,5 тысяч рублей почти всегда оказывается качественнее европейского стоимостью до 5 тысяч рублей, поделился с РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group Илья Волошин.
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"Европейское вино ниже 5 тысяч рублей покупать нерационально. Вы не увидите хорошего качества. Как только цена выше — да, здесь вы увидите классное вино. Но если вы смотрите все, что ниже, берите российское вино. Оно будет стоить намного дешевле, и по соотношению цены и качества это будет лучше", — сказал он.

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Волошин также предупредил, что стоит учитывать некоторые факторы в иностранном вине на российских прилавках.
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"Давайте посмотрим ввозные пошлины, акцизы на импортное вино. Себестоимость недорогого импортного вина просто смешная, и с такой себестоимостью сделать качественное вино невозможно. Даю гарантию, что в большинстве случаев в этом ценовом сегменте наши будут вкуснее", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам эксперта, если покупатели не готовы выбирать вино стоимостью 5 тысяч рублей, стоит рассмотреть российское вино за 750-2500 рублей. В этом диапазоне представлен огромный ассортимент напитков с прозрачным происхождением, понятной себестоимостью и ценой, пояснил он.
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"Хотите вкусного, дорогого вина под какое-то важное событие - пожалуйста, берите европейское великое вино, но это от пяти тысяч. Ниже даже не смотрите, выбирайте российское, и это будет стоить в разы дешевле", — добавил энолог.

Кроме того, Волошин посоветовал проводить домашние слепые дегустации: купить бутылку российского и европейского вина одинаковой стоимости, попробовать наугад и сравнить.
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