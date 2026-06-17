Стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское

- Энолог-шампанист Илья Волошин считает, что российское вино в диапазоне до 2,5 тысяч рублей качественнее европейского стоимостью до 5 тысяч рублей.
- По мнению эксперта, европейские напитки дешевле 5 тысяч рублей не отличаются хорошим качеством.
- В том же ценовом диапазоне российское вино предлагает лучшее соотношение цены и качества, считает он.
"Европейское вино ниже 5 тысяч рублей покупать нерационально. Вы не увидите хорошего качества. Как только цена выше — да, здесь вы увидите классное вино. Но если вы смотрите все, что ниже, берите российское вино. Оно будет стоить намного дешевле, и по соотношению цены и качества это будет лучше", — сказал он.
"Давайте посмотрим ввозные пошлины, акцизы на импортное вино. Себестоимость недорогого импортного вина просто смешная, и с такой себестоимостью сделать качественное вино невозможно. Даю гарантию, что в большинстве случаев в этом ценовом сегменте наши будут вкуснее", — подчеркнул собеседник агентства.
"Хотите вкусного, дорогого вина под какое-то важное событие - пожалуйста, берите европейское великое вино, но это от пяти тысяч. Ниже даже не смотрите, выбирайте российское, и это будет стоить в разы дешевле", — добавил энолог.