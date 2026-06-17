Стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское

«

"Европейское вино ниже 5 тысяч рублей покупать нерационально. Вы не увидите хорошего качества. Как только цена выше — да, здесь вы увидите классное вино. Но если вы смотрите все, что ниже, берите российское вино. Оно будет стоить намного дешевле, и по соотношению цены и качества это будет лучше", — сказал он.