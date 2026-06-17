Жители Версаля недовольны ограничениями из-за ужина Макрона с Трампом

"Дворец закрыт, туристов нет. Мы теряем половину или даже больше клиентов. Будут только местные жители, но они также не будут передвигаться (из-за перекрытия дорог – ред.). Так что нет, я не понимаю (ажиотажа – ред.)", - заявила телеканалу представитель одного из ресторанов.