Жители Версаля недовольны ограничениями из-за ужина Макрона с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Версале введены многочисленные ограничения в преддверии ужина президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом.
- Из-за усиления мер безопасности центр Версаля оказался фактически парализован: некоторые улицы полностью перекрыли, на многих также запретили парковать машины.
- Местные жители недовольны ограничениями, так как из-за них передвигаться по городу и найти парковочное место будет непросто.
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Жители французского Версаля недовольны многочисленными ограничениями, введенными в городе в преддверии ужина президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом в Версальском дворце в среду вечером, сообщает телеканал BFMTV.
"Дворец закрыт, туристов нет. Мы теряем половину или даже больше клиентов. Будут только местные жители, но они также не будут передвигаться (из-за перекрытия дорог – ред.). Так что нет, я не понимаю (ажиотажа – ред.)", - заявила телеканалу представитель одного из ресторанов.
Весь центр Версаля оказался фактически парализован из-за усиления мер безопасности. Некоторые улицы полностью перекрыли, на многих также запретили парковать машины, передает BFMTV.
Местные жители жалуются, что из-за ограничений передвигаться по городу будет непросто, как и найти парковочное место, сказано в материале.