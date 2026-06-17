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Жители Версаля недовольны ограничениями из-за ужина Макрона с Трампом - РИА Новости, 17.06.2026
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12:28 17.06.2026
Жители Версаля недовольны ограничениями из-за ужина Макрона с Трампом

BFMTV: жители Версаля недовольны ограничениями из-за ужина Макрона с Трампом

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Эвиане, Франция
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Эвиане, Франция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Эвиане, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Версале введены многочисленные ограничения в преддверии ужина президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Из-за усиления мер безопасности центр Версаля оказался фактически парализован: некоторые улицы полностью перекрыли, на многих также запретили парковать машины.
  • Местные жители недовольны ограничениями, так как из-за них передвигаться по городу и найти парковочное место будет непросто.
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Жители французского Версаля недовольны многочисленными ограничениями, введенными в городе в преддверии ужина президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом в Версальском дворце в среду вечером, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Макрон хочет организовать шикарный ужин в Версальском дворце для неравнодушного к золоченым интерьерам Трампа, чтобы сохранить его вовлеченность в вопросы Европы.
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"Дворец закрыт, туристов нет. Мы теряем половину или даже больше клиентов. Будут только местные жители, но они также не будут передвигаться (из-за перекрытия дорог – ред.). Так что нет, я не понимаю (ажиотажа – ред.)", - заявила телеканалу представитель одного из ресторанов.
Весь центр Версаля оказался фактически парализован из-за усиления мер безопасности. Некоторые улицы полностью перекрыли, на многих также запретили парковать машины, передает BFMTV.
Местные жители жалуются, что из-за ограничений передвигаться по городу будет непросто, как и найти парковочное место, сказано в материале.
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