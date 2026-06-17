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Вэнс рассказал, когда будет опубликован текст соглашения с Ираном - РИА Новости, 17.06.2026
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15:54 17.06.2026 (обновлено: 16:02 17.06.2026)
Вэнс рассказал, когда будет опубликован текст соглашения с Ираном

Вэнс: текст соглашения с Ираном будет опубликован не позднее пятницы

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы.
  • Его должны подписать в Швейцарии 19 июня и позволит разблокировать Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Полный текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана будет опубликован не позднее пятницы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Оно будет опубликовано - самое позднее - в пятницу", - заявил Вэнс телеканалу CBS.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
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