Вэнс рассказал, когда будет опубликован текст соглашения с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы.
- Его должны подписать в Швейцарии 19 июня и позволит разблокировать Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Полный текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана будет опубликован не позднее пятницы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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"Оно будет опубликовано - самое позднее - в пятницу", - заявил Вэнс телеканалу CBS.
Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.