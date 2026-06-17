Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация президента США Дональда Трампа пыталась перекрасить дно зеркального пруда на Национальной аллее в синий цвет.

Пруд зацвел и позеленел, после чего администрация начала его чистить перекисью водорода от водорослей.

Несмотря на меры по очистке, пруд сохраняет мутно-зеленый оттенок, и процесс может занять длительное время.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зеркальный пруд на Национальной аллее в Вашингтоне, который зацвел после того, как администрация президента США Дональда Трампа пыталась перекрасить его дно в синий цвет, чистят перекисью водорода от водорослей, передает телеканал Зеркальный пруд на Национальной аллее в Вашингтоне, который зацвел после того, как администрация президента США Дональда Трампа пыталась перекрасить его дно в синий цвет, чистят перекисью водорода от водорослей, передает телеканал CNN

Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет - в честь американского флага. Позднее корреспондент РИА Новости сообщал, что зеркальный пруд после перекраски зацвел и позеленел.

"За последнюю неделю администрация Трампа принялась за дело и отправила команды... для того, чтобы убрать комки водорослей, и во вторник отправила работников для того, чтобы вылить галлоны (более 3,7 литров - ред.) перекиси водорода в пруд", - говорится в публикации телеканала.

CNN подчеркивает, что, несмотря на меры по очистке пруда, он сохраняет мутно-зеленый оттенок. Как заявил телеканалу один из работников, занимающихся отчисткой водоема, этот процесс может занять "целую вечность".

Представитель министерства внутренних дел США уточнил CNN, что в пруду установили фильтрационную систему с распылением нанопузырьков озона, которая помогает уничтожить водоросли. Он также отметил, что перекись водорода используется в качестве "более мягкого средства" против водорослей в дополнение к нанопузырькам.