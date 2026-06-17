СК опроверг слухи о погребении пропавшей семьи Усольцевых в известняке

Краткий пересказ от РИА ИИ Информация о том, что семья Усольцевых была похоронена в известняке, не соответствует действительности.

Приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых остается версия о несчастном случае.

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Информация о том, что пропавшую в сентябре прошлого года в Красноярском крае семью Усольцевых похоронили в известняке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Усольцевых якобы стала жертвой расправы и была похоронена в известняке.

"Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал представитель главка.

Также собеседник уточнил, что следствием тщательно отрабатываются различные версии исчезновения, в том числе криминальная, однако приоритетной остается версия о несчастном случае.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.