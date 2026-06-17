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СК опроверг слухи о погребении пропавшей семьи Усольцевых в известняке - РИА Новости, 17.06.2026
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15:36 17.06.2026
СК опроверг слухи о погребении пропавшей семьи Усольцевых в известняке

СК опроверг слухи о погребении в Красноярском крае семьи Усольцевых в известняке

© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAXКрасноярские спасатели на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
Красноярские спасатели на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAX
Красноярские спасатели на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о том, что семья Усольцевых была похоронена в известняке, не соответствует действительности.
  • Приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых остается версия о несчастном случае.
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Информация о том, что пропавшую в сентябре прошлого года в Красноярском крае семью Усольцевых похоронили в известняке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Усольцевых якобы стала жертвой расправы и была похоронена в известняке.
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"Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал представитель главка.
Также собеседник уточнил, что следствием тщательно отрабатываются различные версии исчезновения, в том числе криминальная, однако приоритетной остается версия о несчастном случае.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.
Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых возобновились 4 июня и велись пять дней, до 9 июня. В ходе них была найдена часть палки для ходьбы, которую направили на экспертизу для установления принадлежности пропавшим.
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