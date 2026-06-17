Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США выведут войска из районов у Ирана после итоговой договоренности - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 17.06.2026 (обновлено: 23:58 17.06.2026)
СМИ: США выведут войска из районов у Ирана после итоговой договоренности

IRNA: США выведут войска из районов вблизи Ирана после итоговой договоренности

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания итогового соглашения.
  • После подписания меморандума США начнут снимать морскую блокаду и завершат этот процесс в течение 30 дней, а Иран восстановит трафик судоходства к довоенному состоянию.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. США, по меморандуму, выведут войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после итоговой договоренности, до нее не будут размещать дополнительных сил, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
"США также обязуются в течение 30 дней после подписания итогового соглашения вывести войска из прилегающих к Ирану районов", - следует из четвертого пункта меморандума.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ
Вчера, 23:23
Кроме того, США после подписания меморандума начнут снимать морскую блокаду и полностью завершат этот процесс в течение 30 дней, Иран же в течение этого времени восстановит трафик судоходства к довоенному состоянию.
При этом, согласно девятому пункту, США не будут направлять в регион дополнительных сил после подписания меморандума.
Итоговая же договоренность предполагает решение проблемы антииранских санкций и иранской ядерной программы и должна быть достигнута в течение 60 дней с момента подписания меморандума с возможностью продления срока.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Иран по меморандуму с США не будет производить ядерное оружие, пишут СМИ
Вчера, 23:11
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала