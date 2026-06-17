СМИ: США выведут войска из районов у Ирана после итоговой договоренности

При этом, согласно девятому пункту, США не будут направлять в регион дополнительных сил после подписания меморандума.

Итоговая же договоренность предполагает решение проблемы антииранских санкций и иранской ядерной программы и должна быть достигнута в течение 60 дней с момента подписания меморандума с возможностью продления срока.