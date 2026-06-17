СМИ: США выведут войска из районов у Ирана после итоговой договоренности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания итогового соглашения.
- После подписания меморандума США начнут снимать морскую блокаду и завершат этот процесс в течение 30 дней, а Иран восстановит трафик судоходства к довоенному состоянию.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. США, по меморандуму, выведут войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после итоговой договоренности, до нее не будут размещать дополнительных сил, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
"США также обязуются в течение 30 дней после подписания итогового соглашения вывести войска из прилегающих к Ирану районов", - следует из четвертого пункта меморандума.
Кроме того, США после подписания меморандума начнут снимать морскую блокаду и полностью завершат этот процесс в течение 30 дней, Иран же в течение этого времени восстановит трафик судоходства к довоенному состоянию.
При этом, согласно девятому пункту, США не будут направлять в регион дополнительных сил после подписания меморандума.
Итоговая же договоренность предполагает решение проблемы антииранских санкций и иранской ядерной программы и должна быть достигнута в течение 60 дней с момента подписания меморандума с возможностью продления срока.