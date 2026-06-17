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США обязуются подготовить программу восстановления Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.06.2026
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23:08 17.06.2026
США обязуются подготовить программу восстановления Ирана, сообщают СМИ

IRNA: США обязуются подготовить план восстановления Ирана минимум на $300 млрд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. США и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов, механизм реализации этой программы войдет в итоговое соглашение, сообщило агентство IRNA со ссылкой на американо-иранский меморандум.
"США вместе с региональными союзниками обязуются выработать и договориться о программе по восстановлению и экономическому развитию Ирана, обеспечив минимум 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этой программы станет частью итоговой договоренности в течение 60 дней", - следует из шестого пункта меморандума.
США при этом разрешат проводить финансовые транзакции для этого.
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