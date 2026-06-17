США обязуются подготовить программу восстановления Ирана, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. США и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов, механизм реализации этой программы войдет в итоговое соглашение, сообщило агентство IRNA со ссылкой на американо-иранский меморандум.
"США вместе с региональными союзниками обязуются выработать и договориться о программе по восстановлению и экономическому развитию Ирана, обеспечив минимум 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этой программы станет частью итоговой договоренности в течение 60 дней", - следует из шестого пункта меморандума.
США при этом разрешат проводить финансовые транзакции для этого.