СМИ: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности

Итоговое соглашение, как заявляли в Иране, будет вырабатываться в течение 60 дней после подписания меморандума и решит проблему иранского атома. При этом, согласно третьему пункта меморандума, публикуемого агентством IRNA, стороны могут продлить срок выработки соглашения.