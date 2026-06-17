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СМИ: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности - РИА Новости, 17.06.2026
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23:05 17.06.2026
СМИ: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности

IRNA: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обязуются снять все виды санкций против Ирана, включая резолюции Совбеза ООН и односторонние санкции США, в течение срока, который будет определен в итоговом соглашении.
  • Итоговое соглашение будет вырабатываться в течение 60 дней после подписания меморандума, но стороны могут продлить этот срок.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. США по меморандуму с Ираном обязуются снять санкции против Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
"США обязуются положить конец всем видам санкций против Ирана, в том числе резолюциям Совбеза ООН, резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ, всем односторонним санкциям США, как первичным, так и вторичным в течение времени, о котором стороны договорятся, что станет частью итогового соглашения", - следует из седьмого пункта меморандума.
Итоговое соглашение, как заявляли в Иране, будет вырабатываться в течение 60 дней после подписания меморандума и решит проблему иранского атома. При этом, согласно третьему пункта меморандума, публикуемого агентством IRNA, стороны могут продлить срок выработки соглашения.
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