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Минюст США заявил о новой попытке убийства Трампа - РИА Новости, 17.06.2026
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16:35 17.06.2026 (обновлено: 17:17 17.06.2026)
Минюст США заявил о новой попытке убийства Трампа

Минюст США признал заговор по атаке на Белый дом попыткой убийства Трампа

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США признал заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на Трампа.
  • Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США признало заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента Дональда Трампа, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Накануне ФБР сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. Бюро установило 23 причастных к этому, пятерых задержали. Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
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"Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома в это воскресенье", — говорится в документе.
Как ранее рассказали в ведомстве, злоумышленники готовились к преступлению, используя спутниковые снимки Вашингтона и проводя тренировки по стрельбе в пустыне. Заговорщики критиковали американское законодательство, в том числе первую поправку к Конституции, гарантирующую, что правительство не будет принимать законы против интересов своих граждан.
Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал предотвращенное нападение на турнир плохо подготовленным. Он также заявил, что политическая риторика и насилие в США вышли из-под контроля.
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