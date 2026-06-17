Краткий пересказ от РИА ИИ Минюст США признал заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на Трампа.

Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США признало заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента Дональда Трампа, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Накануне ФБР сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. Бюро установило 23 причастных к этому, пятерых задержали. Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.

« "Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа , его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC , проходившем на территории Белого дома в это воскресенье", — говорится в документе.

Как ранее рассказали в ведомстве, злоумышленники готовились к преступлению, используя спутниковые снимки Вашингтона и проводя тренировки по стрельбе в пустыне. Заговорщики критиковали американское законодательство, в том числе первую поправку к Конституции, гарантирующую, что правительство не будет принимать законы против интересов своих граждан.