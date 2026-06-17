США скрыли детали меморандума с Ираном по просьбе посредников, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон скрывает детали меморандума с Ираном.
- По словам Вэнса, полный текст не публикуется по просьбе посредников из Катара и Пакистана.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон скрывает детали меморандума с Ираном по просьбе посредников из Катара и Пакистана.
"Катарцы и пакистанцы, которые очень помогли в качестве посредников в соглашении с иранцами, попросили нас пока не публиковать полный текст", - сказал Вэнс CBS News.