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США скрыли детали меморандума с Ираном по просьбе посредников, заявил Вэнс - РИА Новости, 17.06.2026
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16:04 17.06.2026
США скрыли детали меморандума с Ираном по просьбе посредников, заявил Вэнс

Вэнс заявил, что США скрывают детали меморандума с Ираном по просьбе посредников

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон скрывает детали меморандума с Ираном.
  • По словам Вэнса, полный текст не публикуется по просьбе посредников из Катара и Пакистана.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон скрывает детали меморандума с Ираном по просьбе посредников из Катара и Пакистана.
"Катарцы и пакистанцы, которые очень помогли в качестве посредников в соглашении с иранцами, попросили нас пока не публиковать полный текст", - сказал Вэнс CBS News.
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