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США не будут играть ведущую роль в обороне ЕС при конфликте, заявил Рютте - РИА Новости, 17.06.2026
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14:18 17.06.2026
США не будут играть ведущую роль в обороне ЕС при конфликте, заявил Рютте

Рютте: США не будут играть ведущую роль в обычной обороне Европы при конфликте

© AP Photo / Omar HavanaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не будут играть ведущую роль в обычной обороне Европы в случае конфликта.
  • По словам Рютте, это связано с тем, что США должны обеспечивать безопасность и в других регионах, например, в Индо-Тихоокеанском, поэтому американские силы могут оказаться слишком рассредоточены.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте дал понять, что США не будут играть ведущую роль в обычной обороне Европе в случае конфликта.
"Поскольку Соединенные Штаты вынуждены обеспечивать безопасность на нескольких театрах... вполне справедливо, конечно, чтобы европейцы взяли на себя большую долю ответственности за оборону Европы", - заявил Рютте на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube-канале альянса.
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Как он отметил, это связано с тем, что при необходимости использования своих военных возможностей не только в Европе, но и, например, в Индо-Тихоокеанском регионе, американские силы могут оказаться слишком рассредоточены.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тысяч американских солдат. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение Пентагона вывести 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ в течение года.
Главком объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комментируя намерения Трампа, заявил, что решение США о выводе бригады из Германии не повлияет на планы альянса в регионе.
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