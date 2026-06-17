Urenco не раскрыла, как будет контролировать использование урана Киевом

ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Британо-голландская компания по обогащению урана Urenco, которая будет осуществлять поставки урана на Украину, в ответ на запрос РИА Новости не стала раскрывать, как именно намерена гарантировать использование Киевом ядерного материала по назначению.