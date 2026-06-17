Urenco не раскрыла, как будет контролировать использование урана Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет.
- Общая стоимость поставок составит 280 миллионов долларов.
- В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco.
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Британо-голландская компания по обогащению урана Urenco, которая будет осуществлять поставки урана на Украину, в ответ на запрос РИА Новости не стала раскрывать, как именно намерена гарантировать использование Киевом ядерного материала по назначению.
Во вторник в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
"Существуют соответствующие меры предосторожности", - заявили в пресс-службе компании в ответ на вопрос о том, как именно будет обеспечено использование урана по назначению.
В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.
Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.