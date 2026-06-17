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Urenco не раскрыла, как будет контролировать использование урана Киевом - РИА Новости, 17.06.2026
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07:44 17.06.2026
Urenco не раскрыла, как будет контролировать использование урана Киевом

Urenco не раскрыла, как проконтролирует использование Киевом урана по назначению

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет.
  • Общая стоимость поставок составит 280 миллионов долларов.
  • В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco.
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Британо-голландская компания по обогащению урана Urenco, которая будет осуществлять поставки урана на Украину, в ответ на запрос РИА Новости не стала раскрывать, как именно намерена гарантировать использование Киевом ядерного материала по назначению.
Во вторник в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
Британский флаг на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
Вчера, 03:14
"Существуют соответствующие меры предосторожности", - заявили в пресс-службе компании в ответ на вопрос о том, как именно будет обеспечено использование урана по назначению.
В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.
Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Песков: публикация планов передачи Киеву ядерного оружия должна им помешать
25 февраля, 19:09
 
В миреУкраинаКиевВеликобританияКир СтармерАлексей РтищевАндрей ЕрмакЭнергоатомВойска РХБЗМАГАТЭ
 
 
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