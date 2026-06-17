УПЦ находится на грани запрета, к которому стремится Киев, заявили в МИД

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) близка на Украине к запрету, к которому всячески и стремится Киев, считает спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.