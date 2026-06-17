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УПЦ находится на грани запрета, к которому стремится Киев, заявили в МИД - РИА Новости, 17.06.2026
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Религия
 
12:44 17.06.2026
УПЦ находится на грани запрета, к которому стремится Киев, заявили в МИД

Мелех: УПЦ находится на грани запрета, к которому стремится Киев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская православная церковь (УПЦ) находится на грани законодательного запрета на Украине, считает спецпредставитель главы МИД РФ Михаил Мелех.
  • Киевский режим стремится к запрету деятельности УПЦ, организуя масштабную волну гонений на церковь.
  • Украинские власти принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а СБУ проводит обыски и заводит уголовные дела против духовенства.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) близка на Украине к запрету, к которому всячески и стремится Киев, считает спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
"Церковь находится на грани законодательного запрета", - сказал он на деловом форуме Россия-АСЕАН, комментируя притеснение веры на Украине.
Протоиерей Владимир Середа - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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10 июня, 18:20
По оценке Мелеха, киевский режим всячески стремится именно к такому исходу.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
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