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Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала - РИА Новости, 17.06.2026
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22:57 17.06.2026
Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала

Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала Труха"

© Фото : @maxim.lavrinenkoМаксим Лавриненко
Максим Лавриненко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : @maxim.lavrinenko
Максим Лавриненко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Украины подтвердило задержание владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов сотрудниками военкомата.
  • В сообщении говорится, что задержание произошло во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минобороны Украины подтвердило задержание владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов сотрудниками военкомата, отрицая при этом прямое указание на это главы минобороны Михаила Федорова, следует из заявления пресс-службы украинского ведомства.
Ранее владелец украинского Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко заявил о своем задержании сотрудниками военкомата, связав это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова. По словам задержанного, он работал над расследованием коррупции в военной сфере, из-за которого столкнулся с давлением от Федорова.
"В информационном пространстве распространяются обвинения в том, что руководство министерства обороны якобы "лично причастно" к задержанию одного из граждан. Это не соответствует действительности... Пятого июня во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции гражданин был остановлен для проверки документов... его доставили в военкомат для оформления документов в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
При этом имя задержанного и его связь с "Трухой" в публикации прямо не называют. Заявляется, что данные о приказе Федорова о задержании упомянутого мужчины являются частью информационной атаки на главу украинского оборонного ведомства в связи с его антикоррупционной деятельностью.
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