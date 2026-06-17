Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны Украины подтвердило задержание владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов сотрудниками военкомата.

В сообщении говорится, что задержание произошло во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минобороны Украины подтвердило задержание владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов сотрудниками военкомата, отрицая при этом прямое указание на это главы минобороны Михаила Федорова, следует из заявления пресс-службы украинского ведомства.

Ранее владелец украинского Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко заявил о своем задержании сотрудниками военкомата, связав это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова . По словам задержанного, он работал над расследованием коррупции в военной сфере, из-за которого столкнулся с давлением от Федорова.

"В информационном пространстве распространяются обвинения в том, что руководство министерства обороны якобы "лично причастно" к задержанию одного из граждан. Это не соответствует действительности... Пятого июня во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции гражданин был остановлен для проверки документов... его доставили в военкомат для оформления документов в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.