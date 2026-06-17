Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин заявил о равнодушии украинских властей к ситуации в зоне СВО и огромных потерях.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о равнодушии украинских властей к ситуации в зоне СВО.
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"Украинцев Сырский не жалеет. Потери огромные, а его это вообще не интересует. Тем более ему ТЦК "мясо" подгоняет постоянно. Вот в Одессе над призывниками совершали насилие. Вообще жуть. Зеленский все это покрывает и при этом говорит, что плачет, когда принимает военные решения. <…> Он не остановится. Поддержка европейских стран абсолютна. Деньги будут давать, оружие будут давать, всячески помогать будут", — сказал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.