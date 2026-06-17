Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский плачет". В Киеве забили тревогу из-за произошедшего в Одессе - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 17.06.2026 (обновлено: 22:30 17.06.2026)
"Зеленский плачет". В Киеве забили тревогу из-за произошедшего в Одессе

Соскин заявил о равнодушии украинских властей к критической ситуации в зоне СВО

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин заявил о равнодушии украинских властей к ситуации в зоне СВО и огромных потерях.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о равнодушии украинских властей к ситуации в зоне СВО.
«
"Украинцев Сырский не жалеет. Потери огромные, а его это вообще не интересует. Тем более ему ТЦК "мясо" подгоняет постоянно. Вот в Одессе над призывниками совершали насилие. Вообще жуть. Зеленский все это покрывает и при этом говорит, что плачет, когда принимает военные решения. <…> Он не остановится. Поддержка европейских стран абсолютна. Деньги будут давать, оружие будут давать, всячески помогать будут", — сказал он.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"В Москву". На Западе поставили жесткий ультиматум Зеленскому
Вчера, 20:26
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Брянской области
Вчера, 18:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОдессаРоссияЛеонид КучмаОлег СоскинДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала