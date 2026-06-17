Число украинцев, желающих замены Зеленского, выросло втрое за три года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с РФ нужно заменить Владимира Зеленского на нынешнем посту, за три последние года увеличилось с 23% до 67%.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с РФ нужно заменить Владимира Зеленского на нынешнем посту, за три последние года увеличилось почти втрое – с 23% до 67%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня методом телефонных интервью. Были опрошены одна тысяча респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
Граждан Украины спросили, нужно ли перезагрузить и заменить центральную власть – президента, правительство и Верховную раду - после завершения войны.
"Если три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти по крайней мере на одном уровне, то сейчас показатель вырос до 88%. В случае парламента - с 69% до 83% стало больше тех, кто ожидает перезагрузки после войны. В случае правительства – рост с 47% до 74%, в случае президента – с 23% до 67%", - приводит результаты опроса сайт КМИС.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.