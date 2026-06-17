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Число украинцев, желающих замены Зеленского, выросло втрое за три года - РИА Новости, 17.06.2026
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13:28 17.06.2026 (обновлено: 13:32 17.06.2026)
Число украинцев, желающих замены Зеленского, выросло втрое за три года

КМИС: число желающих замены Зеленского украинцев выросло с 23% до 67% за 3 года

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с РФ нужно заменить Владимира Зеленского на нынешнем посту, за три последние года увеличилось с 23% до 67%.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с РФ нужно заменить Владимира Зеленского на нынешнем посту, за три последние года увеличилось почти втрое – с 23% до 67%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня методом телефонных интервью. Были опрошены одна тысяча респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
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Граждан Украины спросили, нужно ли перезагрузить и заменить центральную власть – президента, правительство и Верховную раду - после завершения войны.
"Если три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти по крайней мере на одном уровне, то сейчас показатель вырос до 88%. В случае парламента - с 69% до 83% стало больше тех, кто ожидает перезагрузки после войны. В случае правительства – рост с 47% до 74%, в случае президента – с 23% до 67%", - приводит результаты опроса сайт КМИС.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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