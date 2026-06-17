Пилоты "Юга" уничтожили Около 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения войск беспилотных систем российской группировки войск «Южная» уничтожили порядка 100 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня на донецком участке фронта.
- Также с начала июня были сбиты 176 беспилотников и уничтожены более 430 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" уничтожили порядка 100 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
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"Пункты управления БПЛА противника – одна из приоритетных целей для нас. С начала июня уже уничтожено 94 таких пункта управления", - рассказали в группировке.
Уточняется, что также с начала июня военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки сбили 176 беспилотников и уничтожили более 430 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.
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