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"Без выбора". На Западе заявили о существенном изменении ситуации на СВО - РИА Новости, 17.06.2026
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07:40 17.06.2026 (обновлено: 07:56 17.06.2026)
"Без выбора". На Западе заявили о существенном изменении ситуации на СВО

Профессор Миршаймер: Украина вскоре может попросить о перемирии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает.
  • Миршаймер выразил скепсис в отношении возможности мирного разрешения конфликта до тех пор, пока у Украины не останется иного выбора, кроме как просить о перемирии.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает, и вскоре у Киева может не остаться иного выбора, кроме как просить о перемирии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Идея о том, что Зеленского ждет радужное будущее в плане получения вооружений от европейцев и США, это бред. США не в том положении, чтобы поставлять ему много оружия. <…> Так что его ждет очень мрачное будущее в отношениях со США... Несколько европейских стран. <…> заявили Зеленскому, что больше не будут оказывать Украине помощь. <…> Так что и европейская поддержка начинает ослабевать", — отметил он.
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При этом Миршаймер выразил скепсис в отношении возможности мирного разрешения конфликта.
"Дипломатического решения не будет, пока Украина не окажется в ситуации, когда у нее не останется иного выбора, кроме как поднять руки и просить о перемирии", — заключил эксперт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили Новый Донбасс, 120 зданий в Константиновке в ДНР, нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Противник потерял порядка 1330 военнослужащих.
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