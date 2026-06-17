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"Станет жертвой". На Западе жестко выступили против Украины - РИА Новости, 17.06.2026
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06:17 17.06.2026 (обновлено: 06:20 17.06.2026)
"Станет жертвой". На Западе жестко выступили против Украины

Депутат Гал: Украина не готова ко вступлению в Евросоюз

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начались переговоры об ускоренном приеме Украины в ЕС.
  • По мнению Гал, вступление Украины в Евросоюз несет серьезные угрозы для стран-членов и подрывает авторитет объединения.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Начавшиеся переговоры по ускоренному приему Украины в ЕС показывают, что расширение Евросоюза основывается не на заслугах той или иной страны, а на геополитических интересах, заявила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал в соцсети Х.
"Сегодня ЕС сделал еще один шаг к ускоренному вступлению Украины, открыв первый кластер переговоров о вступлении. Это вновь показывает, как ЕС отходит от расширения, основанного на заслугах, и все чаще принимает решения, опираясь на геополитические соображения. В то время как другие страны-кандидаты должны годами выполнять строгие условия, Украине предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова", — написала она.
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По мнению Гал, вступление Украины в Евросоюз несет серьезные угрозы для стран-членов и подрывает авторитет объединения.
"Обсуждение рисков почти не ведется. Европейские фермеры, финансирование сплоченности и бюджет ЕС могут стать жертвами политически мотивированного процесса расширения. Оно должно основываться на результатах, готовности и равном подходе. Сегодня мы не видим такого в случае Украины, и это рискует подорвать доверие к политике расширения ЕС", — подчеркнула евродепутат.
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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