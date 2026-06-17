"Станет жертвой". На Западе жестко выступили против Украины

"Обсуждение рисков почти не ведется. Европейские фермеры, финансирование сплоченности и бюджет ЕС могут стать жертвами политически мотивированного процесса расширения. Оно должно основываться на результатах, готовности и равном подходе. Сегодня мы не видим такого в случае Украины, и это рискует подорвать доверие к политике расширения ЕС", — подчеркнула евродепутат.