"Вот-вот увидим". На Западе заявили о решающем моменте в СВО

"По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России", — отметил он.

Вместе с тем Фриман подчеркнул, что сейчас в украинской политике доминирует "нацистская толпа", которой, по его мнению, в итоге придется эмигрировать.