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"Вот-вот увидим". На Западе заявили о решающем моменте в СВО - РИА Новости, 17.06.2026
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04:43 17.06.2026 (обновлено: 04:47 17.06.2026)
"Вот-вот увидим". На Западе заявили о решающем моменте в СВО

Аналитик Фриман: Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на российских условиях.
  • Фриман подчеркнул, что в украинской политики в настоящий момент доминируют нацисты.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится на российских условиях, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России", — отметил он.
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Вместе с тем Фриман подчеркнул, что сейчас в украинской политике доминирует "нацистская толпа", которой, по его мнению, в итоге придется эмигрировать.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили Новый Донбасс, 120 зданий в Константиновке в ДНР, нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Противник потерял порядка 1330 военнослужащих.
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