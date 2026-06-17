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"Роль, на которой, Запад остановился после окончания холодной войны, теперь нежизнеспособна. Что же делать в таких обстоятельствах? Именно перед такой дилеммой сейчас стоят европейцы. В этом кроется одна из причин, почему они не хотят урегулирования этого конфликта. Ведь компромиссное завершение конфликта на Украине вынудит их искать ответ на этот вопрос. Это заставит их признать, что их тридцатилетняя внешнеполитическая стратегия потерпела полный крах", — признал Биб.