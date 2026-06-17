Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине закончится либо компромиссом с Россией, либо дальнейшей эскалацией и крахом украинской государственности.
- По словам эксперта, завершение конфликта на Украине компромиссом поставит Запад перед необходимостью признать провал своей внешнеполитической стратегии последних десятилетий.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится либо компромиссом с Россией, либо дальнейшей эскалацией и крахом украинской государственности, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Константиновка вот-вот падет. <…> И нам придется столкнуться с реальностью: если конфликту и суждено завершиться, то только компромиссом <…>. Иного пути окончания этого конфликта просто нет, если только он не пойдет по пути эскалации или не приведет к фактическому краху Украины как жизнеспособного государства", — отметил он.
По словам эксперта, такой сценарий поставит Запад перед необходимостью признать провал стратегии, которой он придерживался последние десятилетия.
«
"Роль, на которой, Запад остановился после окончания холодной войны, теперь нежизнеспособна. Что же делать в таких обстоятельствах? Именно перед такой дилеммой сейчас стоят европейцы. В этом кроется одна из причин, почему они не хотят урегулирования этого конфликта. Ведь компромиссное завершение конфликта на Украине вынудит их искать ответ на этот вопрос. Это заставит их признать, что их тридцатилетняя внешнеполитическая стратегия потерпела полный крах", — признал Биб.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.