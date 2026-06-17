Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове раздался взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога действует во всей Харьковской области.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18