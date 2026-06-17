Генсек ОДКБ осудил удар дрона ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков осудил удар украинского дрона по автобусу с гражданами Белоруссии в Брянской области.
- Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что осуждает удар украинского дрона по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии в Брянской области.
В среду врио губернатора региона Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"От имени Секретариата ОДКБ выражаю глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи с ударом украинским дроном по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе детей, произошедшим в Брянской области Российской Федерации... Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания", - говорится в комментарии секретаря, опубликованном в Telegram-канале организации.
Масадыков также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.