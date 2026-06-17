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Генсек ОДКБ осудил удар дрона ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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23:29 17.06.2026
Генсек ОДКБ осудил удар дрона ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Генсек ОДКБ Масадыков осудил удар дрона ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков осудил удар украинского дрона по автобусу с гражданами Белоруссии в Брянской области.
  • Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что осуждает удар украинского дрона по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии в Брянской области.
В среду врио губернатора региона Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"От имени Секретариата ОДКБ выражаю глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи с ударом украинским дроном по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе детей, произошедшим в Брянской области Российской Федерации... Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания", - говорится в комментарии секретаря, опубликованном в Telegram-канале организации.
Масадыков также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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