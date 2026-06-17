Технологическая неделя форума TNF проходит в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Технологическая неделя Промышленно-энергетического форума TNF на площадке компании "Новатэк" в Тюмени стартовала 16 июня, в ее открытии принял участие губернатор Александр Моор.
"Открыли "Технологическую неделю". Это одно из ключевых отраслевых событий, которые проходят в течение года под эгидой Промышленно-энергетического форума TNF. На площадке компании "Новатэк" нефтяники, газовики, представители нефтесервисных предприятий и ученые обсуждают актуальные проблемы отрасли", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Выступая на пленарной сессии "Синергия и партнерства: инструменты повышения эффективности", Моор отметил, что большая Тюменская область – опорный регион разработки новых технологий и эффективной добычи углеводородов, "именно здесь технологии рождаются, оперативно проходят апробацию и выходят на большой нефтегазовый рынок". Этому способствует развитие межрегионального нефтегазового кластера, который зародился в Тюменской области, а сегодня насчитывает уже более 200 предприятий из 26 регионов России, работающих над решением общих задач.
"Технологическая неделя: от разведки до цифрового бурения" проходит в Тюмени 16-19 июня, это ключевое отраслевое событие экосистемы TNF, объединяющее всю технологическую цепочку топливно-энергетического комплекса: от геологоразведки и добычи до переработки и нефтехимии. Цель мероприятия — синхронизация запросов бизнеса с возможностями разработчиков для ускорения внедрения инноваций и формирования новых партнерств, сообщается на сайте Промышленно-энергетического форума TNF.