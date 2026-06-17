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Технологическая неделя форума TNF проходит в Тюмени - РИА Новости, 17.06.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:44 17.06.2026

Технологическая неделя форума TNF проходит в Тюмени

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке
Участники промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Технологическая неделя Промышленно-энергетического форума TNF на площадке компании "Новатэк" в Тюмени стартовала 16 июня, в ее открытии принял участие губернатор Александр Моор.
"Открыли "Технологическую неделю". Это одно из ключевых отраслевых событий, которые проходят в течение года под эгидой Промышленно-энергетического форума TNF. На площадке компании "Новатэк" нефтяники, газовики, представители нефтесервисных предприятий и ученые обсуждают актуальные проблемы отрасли", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Тюменской области Александр Моор на выставке TNF EXPO 2025 в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке. - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Выступая на пленарной сессии "Синергия и партнерства: инструменты повышения эффективности", Моор отметил, что большая Тюменская область – опорный регион разработки новых технологий и эффективной добычи углеводородов, "именно здесь технологии рождаются, оперативно проходят апробацию и выходят на большой нефтегазовый рынок". Этому способствует развитие межрегионального нефтегазового кластера, который зародился в Тюменской области, а сегодня насчитывает уже более 200 предприятий из 26 регионов России, работающих над решением общих задач.
"Технологическая неделя: от разведки до цифрового бурения" проходит в Тюмени 16-19 июня, это ключевое отраслевое событие экосистемы TNF, объединяющее всю технологическую цепочку топливно-энергетического комплекса: от геологоразведки и добычи до переработки и нефтехимии. Цель мероприятия — синхронизация запросов бизнеса с возможностями разработчиков для ускорения внедрения инноваций и формирования новых партнерств, сообщается на сайте Промышленно-энергетического форума TNF.
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Тюменская областьТюменьТюменская областьАлександр МоорНоватэкРоссия
 
 
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