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Школу по просьбам горожан начали строить в Тюмени - РИА Новости, 17.06.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:40 17.06.2026
Школу по просьбам горожан начали строить в Тюмени

Моор: школу по просьбам горожан начали строить в Тюмени

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на выставке TNF EXPO 2025 в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на выставке TNF EXPO 2025 в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке. - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тюмени приступили к возведению общеобразовательной школы, с просьбой о ее строительстве жители 5-го Заречного микрорайона ранее обращались на прямую линию, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Начинаем строительство школы в 5-м Заречном микрорайоне в Тюмени. Жители этой части города обращались на прямую линию в октябре прошлого года. Они рассказали о необходимости возведения учебного заведения и детского сада. Проект прошел государственную экспертизу. Новая школа будет рассчитана на 1400 мест", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
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Губернатор пообещал, что в новой школе у детей будет возможность не только учиться, но и проявлять себя в творчестве и спорте. Проектом предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики, библиотека, большая столовая на 700 посадочных мест, два спортивных зала. Школьники смогут заниматься самбо, теннисом, скалолазанием.
Строительство детсада, о необходимости которого горожане также сообщали, будут вести параллельно с возведением школы.
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Тюменская областьТюменьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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