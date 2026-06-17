Школу по просьбам горожан начали строить в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тюмени приступили к возведению общеобразовательной школы, с просьбой о ее строительстве жители 5-го Заречного микрорайона ранее обращались на прямую линию, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор пообещал, что в новой школе у детей будет возможность не только учиться, но и проявлять себя в творчестве и спорте. Проектом предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики, библиотека, большая столовая на 700 посадочных мест, два спортивных зала. Школьники смогут заниматься самбо, теннисом, скалолазанием.