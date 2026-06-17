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Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября - РИА Новости, 17.06.2026
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16:24 17.06.2026 (обновлено: 16:51 17.06.2026)
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября

ЦИК: выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка во время голосования на избирательном участке
Девушка во время голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка во время голосования на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября.
  • Право участвовать в кампании имеют 17 политических партий.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«

"Принимаем постановление (о дате голосования. — Прим. ред.) <…>, 14 человек за, один воздержался", — сказала она на заседании ЦИК.

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Памфилова рассказала, что право участвовать в кампании имеют 17 политических партий.
Председатель комиссии также заявила, что Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов депутатов Госдумы в новых регионах во время военного положения.
Президент Владимир Путин ранее назвал выборы в сентябре важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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