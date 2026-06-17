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ЦИК направит Путину постановление о проведении выборов в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:38 17.06.2026 (обновлено: 15:46 17.06.2026)

ЦИК направит Путину постановление о проведении выборов в новых регионах

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении выборов депутатов Госдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
  • ЦИК направит его президенту Владимиру Путину.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России направит президенту РФ Владимиру Путину постановление о проведении в сентябре в воссоединенных регионах выборов депутатов Госдумы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
ЦИК России на заседании в среду после консультаций с силовыми ведомствами и высшими должностными лицами принял постановление о проведении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборов депутатов девятого созыва.
«
"Подписываю письмо президенту Российской Федерации. Мы направляем постановление президенту, как и принято, незамедлительно после принятия решения", - сказала Памфилова.
Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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