ЦИК направит Путину постановление о проведении выборов в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении выборов депутатов Госдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
- ЦИК направит его президенту Владимиру Путину.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России направит президенту РФ Владимиру Путину постановление о проведении в сентябре в воссоединенных регионах выборов депутатов Госдумы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
ЦИК России на заседании в среду после консультаций с силовыми ведомствами и высшими должностными лицами принял постановление о проведении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборов депутатов девятого созыва.
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"Подписываю письмо президенту Российской Федерации. Мы направляем постановление президенту, как и принято, незамедлительно после принятия решения", - сказала Памфилова.