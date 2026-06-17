Памфилова: ЦИК сделает все, чтобы жители новых регионов могли проголосовать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Элла Памфилова заявила, что ЦИК и руководство воссоединенных регионов сделают все, чтобы их жители в полной мере реализовали избирательные права.
- Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
- Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ЦИК РФ с руководством воссоединенных регионов сделают все, чтобы их жители в полной мере реализовали избирательные права, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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"Мы, Центральная избирательная комиссия, на основе решения президента и правительства, вместе с представителями, с нашими уважаемыми коллегами из силовых структур, правоохранительных органов, а также руководством этих четырех субъектов Российской Федерации, уверена, мы не раз это обсуждали, сделаем все, чтобы наши граждане, жители этих регионов, смогли в полной мере реализовать свои конституционные права - право выбора", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.