Памфилова: ЦИК сделает все, чтобы жители новых регионов могли проголосовать

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"Мы, Центральная избирательная комиссия, на основе решения президента и правительства, вместе с представителями, с нашими уважаемыми коллегами из силовых структур, правоохранительных органов, а также руководством этих четырех субъектов Российской Федерации, уверена, мы не раз это обсуждали, сделаем все, чтобы наши граждане, жители этих регионов, смогли в полной мере реализовать свои конституционные права - право выбора", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.