Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидают снижение "ключа" в пятницу на 0,5 процентного пункта на фоне замедления инфляции в апреле-мае, охлаждения экономики и крепкого рубля.