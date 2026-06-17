Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Банка России на 0,5 процентного пункта до 14% годовых на фоне замедления инфляции и охлаждения экономики.
- Инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,58% в апреле и до 5,31% в мае.
- Аналитики считают, что регулятор продолжит осторожно смягчать денежно-кредитную политику, тщательно взвешивая каждый следующий шаг.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%. Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ–2026, что страна вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
Аксаков ждет снижения ключевой ставки ЦБ в июне
11 июня, 07:05
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидают снижение "ключа" в пятницу на 0,5 процентного пункта на фоне замедления инфляции в апреле-мае, охлаждения экономики и крепкого рубля.
По данным Росстата, инфляция в годовом выражении в апреле замедлилась до 5,58% (–0,28 п. п. по сравнению с мартом), а в мае – до 5,31%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 8 июня составила 5,5%. ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2%, говорил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
"Ожидаем снижения ставки до 14% в июне, учитывая крепость рубля и хорошие темпы замедления инфляции", – отметил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Согласна с ним кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. Она также обратила внимание на снижение потребительского спроса и инвестиционной активности бизнеса в стране.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что регулятор также рассмотрит варианты сохранения ставки и ее снижения на 0,25 процентного пункта. То же предположил и главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Однако наиболее вероятным они считают шаг в 0,5 процентного пункта.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах ПМЭФ заявлял, что пространство для снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании в июне не увеличилось. Опрошенные РИА Новости аналитики согласны с этим утверждением. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных: это и бюджетные риски, и затягивание ближневосточного конфликта, и сохранение повышенных инфляционных ожиданий населения, перечисляет Васильев.
На то же обратил внимание сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. Он назвал вероятное увеличение расходов бюджета ключевым среднесрочным риском для инфляции и процентных ставок. "Аппетит к бюджетным расходам в 2027 году" определен не до конца, указал главный экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко.
Регулятор продолжит двигаться осторожно, тщательно взвешивая каждый следующий шаг, ожидает он.
Ставка ЦБ на конец 2026 года составит 12%, прогнозирует Попов. Близкий прогноз – 12–12,5% – дал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.