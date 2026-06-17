Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что может вернуть санкции против России.
- По его словам, причиной может стать снижение цен на нефть.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против РФ.
"Я могу их вернуть. Я хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Теперь, когда цена на нефть значительно снизилась, я могу вернуть их", - сказал Трамп журналистам о санкциях против РФ.
Семнадцатого июня прекратила действие последняя лицензия США на поставки нефти из РФ. В мае США продлили ее действие.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.