Трамп заявил, что может вернуть санкции против России

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против РФ.

"Я могу их вернуть. Я хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Теперь, когда цена на нефть значительно снизилась, я могу вернуть их", - сказал Трамп журналистам о санкциях против РФ.