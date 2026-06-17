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Страны G7 хотят отправить силы в Ормуз, утверждает Трамп - РИА Новости, 17.06.2026
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21:42 17.06.2026
Страны G7 хотят отправить силы в Ормуз, утверждает Трамп

Трамп утверждает, что страны G7 хотят отправить силы в Ормузский пролив

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что страны G7 хотят отправить силы в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства.
  • По его словам, все участники "группы семи" хотят участвовать в этой деятельности.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны G7 хотят отправить силы в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства в нем.
"Они все хотят сделать это", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
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Как заявил президент США, все участники "группы семи" хотят участвовать в этой деятельности.
По словам Трампа, Великобритания готова послать военные корабли в пролив по завершению конфликта, участие предложила также Япония.
Иран и США ранее в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.
Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
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В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампG7
 
 
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