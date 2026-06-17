Страны G7 хотят отправить силы в Ормуз, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что страны G7 хотят отправить силы в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства.
- По его словам, все участники "группы семи" хотят участвовать в этой деятельности.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны G7 хотят отправить силы в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства в нем.
"Они все хотят сделать это", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Как заявил президент США, все участники "группы семи" хотят участвовать в этой деятельности.
По словам Трампа, Великобритания готова послать военные корабли в пролив по завершению конфликта, участие предложила также Япония.
Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.