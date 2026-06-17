Трамп допустил, что может участвовать в подписании меморандума с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что может принять участие в подписании меморандума с Ираном, но предпочел бы подписать финальную сделку.
- Меморандум о взаимопонимании будет подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может принять участие в подписании меморандума с Ираном, но предпочел бы подписать финальную сделку.
"Возможно, (я приму участие - ред.), но я бы предпочел (подписать финальную сделку - ред.), а это меморандум о взаимопонимании. Он очень важен, но, может быть, это не тот документ, который следовало бы подписывать мне", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.