Трамп рассказал, от чего зависит снятие санкций США с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что снятие американских санкций с Ирана зависит от поведения Тегерана.
- Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что снятие американских санкций с Ирана зависит от того, как поведет себя Тегеран.
"Что-то случится, как только они (иранцы - ред.) станут вести себя, как следует. Как только они начнут правильно себя вести, мы их (санкции - ред.) снимем", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.