Трамп заявил, что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о необходимости соглашения по денуклеаризации с Россией и КНР.
- По словам Трампа, одна из стран очень хочет заключить соглашение, а вторая менее охотно идет на контакт.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд заявил в среду, что что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР, но одна из стран этого хочет, а вторая - меньше.
"Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер назвал ужасной возможность "уничтожить весь мир 300 раз подряд". Он отметил, что был бы рад заключить соглашение о ядерном разоружении.
"Одна из этих двух сторон очень хочет пойти на это. Скажу вам так: вторая сторона менее охотно идет на контакт," - добавил Трамп.
Он подчеркнул, что для заключения соглашения нужны все стороны.