Трамп заявил, что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил о необходимости соглашения по денуклеаризации с Россией и КНР.

По словам Трампа, одна из стран очень хочет заключить соглашение, а вторая менее охотно идет на контакт.

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд заявил в среду, что что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР, но одна из стран этого хочет, а вторая - меньше.

"Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации", - сказал Трамп журналистам.

Американский лидер назвал ужасной возможность "уничтожить весь мир 300 раз подряд". Он отметил, что был бы рад заключить соглашение о ядерном разоружении.

"Одна из этих двух сторон очень хочет пойти на это. Скажу вам так: вторая сторона менее охотно идет на контакт," - добавил Трамп.