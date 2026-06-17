Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 17.06.2026
Трамп заявил, что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР

Трамп: США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о необходимости соглашения по денуклеаризации с Россией и КНР.
  • По словам Трампа, одна из стран очень хочет заключить соглашение, а вторая менее охотно идет на контакт.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд заявил в среду, что что США нужно соглашение по денуклеаризации с Россией и КНР, но одна из стран этого хочет, а вторая - меньше.
"Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер назвал ужасной возможность "уничтожить весь мир 300 раз подряд". Он отметил, что был бы рад заключить соглашение о ядерном разоружении.
"Одна из этих двух сторон очень хочет пойти на это. Скажу вам так: вторая сторона менее охотно идет на контакт," - добавил Трамп.
Он подчеркнул, что для заключения соглашения нужны все стороны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Трамп рассказал, в каком случае США разбомбят Иран "к чертям"
Вчера, 19:59
 
В миреСШАРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала