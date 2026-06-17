Трамп рассказал, в каком случае США разбомбят Иран "к чертям"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран, если Тегеран нарушит соглашение.
- Трамп выразил надежду, что Иран будет соблюдать соглашение.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты разбомбят Иран "к чертям", если Тегеран нарушит соглашение, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я сказал (Ирану - ред.): "Послушайте, если вы не будете соблюдать соглашение - я не хочу этого делать - но мы разбомбим вас к чертям". Я не думаю, что они отступят от соглашения... Нет, мы собираемся разбомбить их к чертям, если они нарушат соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.