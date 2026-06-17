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Трамп рассказал, в каком случае США разбомбят Иран "к чертям" - РИА Новости, 17.06.2026
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19:59 17.06.2026 (обновлено: 20:04 17.06.2026)
Трамп рассказал, в каком случае США разбомбят Иран "к чертям"

Трамп: США разбомбят Иран "к чертям", если Тегеран нарушит соглашение

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран, если Тегеран нарушит соглашение.
  • Трамп выразил надежду, что Иран будет соблюдать соглашение.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты разбомбят Иран "к чертям", если Тегеран нарушит соглашение, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я сказал (Ирану - ред.): "Послушайте, если вы не будете соблюдать соглашение - я не хочу этого делать - но мы разбомбим вас к чертям". Я не думаю, что они отступят от соглашения... Нет, мы собираемся разбомбить их к чертям, если они нарушат соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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