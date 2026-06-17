Россия и Украина хотели бы урегулирования конфликта, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина хотят урегулирования конфликта, но не знают, как это сделать.
- Трамп заявил, что с Зеленским гораздо сложнее заключить сделку, чем с Путиным.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход - непросто.
"Я думаю, они оба (президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский - ред.) хотят что-то сделать. Они просто не знают, как это сделать", – сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.