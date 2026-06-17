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Россия и Украина хотели бы урегулирования конфликта, считает Трамп - РИА Новости, 17.06.2026
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19:57 17.06.2026
Россия и Украина хотели бы урегулирования конфликта, считает Трамп

Трамп считает, что РФ и Украина хотели бы урегулирования конфликта

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина хотят урегулирования конфликта, но не знают, как это сделать.
  • Трамп заявил, что с Зеленским гораздо сложнее заключить сделку, чем с Путиным.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход - непросто.
"Я думаю, они оба (президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский - ред.) хотят что-то сделать. Они просто не знают, как это сделать", – сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
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