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США без сделки с Ираном могли сбрасывать бомбы недели и годы, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2026
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19:56 17.06.2026
США без сделки с Ираном могли сбрасывать бомбы недели и годы, заявил Трамп

Трамп: США без сделки с Ираном могли продолжать сбрасывать бомбы недели и годы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что без заключения сделки с Тегераном Вашингтон мог бы продолжать бомбардировки Ирана в течение длительного времени.
  • Он отметил, что в ожидании этой сделки фондовый рынок взлетел до рекордных высот.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд заявил в среду, что без заключения сделки с Тегераном Вашингтон мог продолжить сбрасывать бомбы на Иран недели и годы.
"Если бы мы не заключили эту сделку, то могли бы сбрасывать бомбы еще три недели, две недели, четыре недели, два года", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что в ожидании этой сделки "фондовый рынок взлетел до рекордных высот".
Ранее Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
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