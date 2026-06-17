США без сделки с Ираном могли сбрасывать бомбы недели и годы, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что без заключения сделки с Тегераном Вашингтон мог бы продолжать бомбардировки Ирана в течение длительного времени.
- Он отметил, что в ожидании этой сделки фондовый рынок взлетел до рекордных высот.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд заявил в среду, что без заключения сделки с Тегераном Вашингтон мог продолжить сбрасывать бомбы на Иран недели и годы.
"Если бы мы не заключили эту сделку, то могли бы сбрасывать бомбы еще три недели, две недели, четыре недели, два года", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что в ожидании этой сделки "фондовый рынок взлетел до рекордных высот".
Ранее Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.