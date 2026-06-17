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США должны будут вернуть замороженные иранские активы, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2026
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19:49 17.06.2026 (обновлено: 19:57 17.06.2026)
США должны будут вернуть замороженные иранские активы, заявил Трамп

Трамп: США в какой-то момент должны будут вернуть замороженные иранские активы

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что замороженные иранские активы придется вернуть.
  • По его мнению, если активы не будут возвращены, то инвесторы потеряют интерес к доллару.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в какой-то момент США должны будут вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар.
"Мы забрали их деньги - это не наши деньги, это их деньги, и мы заморозили их на определенный момент времени. Я думаю, нам придется их вернуть. Если мы их не вернем, никто больше не будет инвестировать в доллар", - сказал Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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