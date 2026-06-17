США должны будут вернуть замороженные иранские активы, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что замороженные иранские активы придется вернуть.
- По его мнению, если активы не будут возвращены, то инвесторы потеряют интерес к доллару.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в какой-то момент США должны будут вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар.
"Мы забрали их деньги - это не наши деньги, это их деньги, и мы заморозили их на определенный момент времени. Я думаю, нам придется их вернуть. Если мы их не вернем, никто больше не будет инвестировать в доллар", - сказал Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.