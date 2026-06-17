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Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже активизировалось - РИА Новости, 17.06.2026
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19:45 17.06.2026
Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже активизировалось

Трамп утверждает, что судоходство в Ормузе уже существенно активизировалось

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе существенно активизировалось.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже существенно активизировалось.
"Морской трафик через пролив вырос очень значительно", - сказал Трамп на пресс-конференции.
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Он также заявил, что через пролив "в ближайшие дни" продолжится нормальный поток энергоресурсов.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.
Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
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В миреОрмузский проливСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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