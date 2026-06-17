Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже активизировалось

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже существенно активизировалось.

Он также заявил, что через пролив "в ближайшие дни" продолжится нормальный поток энергоресурсов.