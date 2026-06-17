Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже активизировалось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе существенно активизировалось.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что судоходство в Ормузском проливе уже существенно активизировалось.
"Морской трафик через пролив вырос очень значительно", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Он также заявил, что через пролив "в ближайшие дни" продолжится нормальный поток энергоресурсов.
Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.