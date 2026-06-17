Трамп дал приблизительную оценку ущербу, нанесенному атаками США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что ущерб, нанесенный американскими атаками Ирану, оценивается в 1,5–2 триллиона долларов.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ущерб, нанесенный американскими атаками Ирану, оценивается в 1,5-2 триллиона долларов.
"Что ж, им нужны инвестиции, потому что мы нанесли ущерб на полтора триллиона, а может быть, и на 2 триллиона долларов", - сказал Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.