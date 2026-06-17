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Трамп дал приблизительную оценку ущербу, нанесенному атаками США по Ирану - РИА Новости, 17.06.2026
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19:43 17.06.2026
Трамп дал приблизительную оценку ущербу, нанесенному атаками США по Ирану

Трамп: ущерб, нанесенный атаками США по Ирану, оценивается в $1,5-2 трлн

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что ущерб, нанесенный американскими атаками Ирану, оценивается в 1,5–2 триллиона долларов.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ущерб, нанесенный американскими атаками Ирану, оценивается в 1,5-2 триллиона долларов.
"Что ж, им нужны инвестиции, потому что мы нанесли ущерб на полтора триллиона, а может быть, и на 2 триллиона долларов", - сказал Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
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